Lo Cunto de li Cunti: cibo per gli occhi, doppio appuntamento venerdì 5 e sabato 6 a Torre le Nocelle.

A Torre le Nocelle (Avellino) doppio appuntamento in vista del week-end dell’epifania. Venerdì 5 e sabato 6 gennaio, nell’ambito del cartellone di eventi “Lo Cunto de li Cunti: cibo per gli occhi” promosso dai Comuni di Torre le Nocelle (capofila), Petruro Irpino e Torrioni, giunto alla seconda edizione e finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del POC 2014-2020 (linea strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”), si attenderà l’arrivo della Befana con iniziative all’insegna della condivisione e del divertimento.

Domani (venerdì 5 gennaio) alle ore 18, presso il Centro Polivalente di Torre le Nocelle, avrà inizio l’evento sportivo in collaborazione con U.S. Acli di Avellino. Coinvolte per l’occasione ben quattro società sportive rappresentative del territorio irpino che si alterneranno sul campo del Centro Polivalente in competizioni di arti marziali e di danze moderne e tradizionali. A scandire il ritmo del pomeriggio che anticipa l’Epifania, infatti, saranno presenti a Torre le Nocelle “I passi della terra del Sud” di Castelvetere sul Calore diretta della Maestra Mariagrazia Ruggiero, “ASD Jazzercise” di Castel del Lago (Venticano) con l’istruttrice Tiziana Ciarcia, “A.S.D. Tileve School Dance” di Torre le Nocelle diretta dalle istruttrici Evelin De Cristofaro e Tilde Tedesco, “CE.S.A.M. Centro Studi Arti Marziali” coadiuvata del Direttore Tecnico Tano Fattorello. Dalle ore 18, quindi, prenderà il via un pomeriggio interamente dedicato allo sport e alla danza, dove non mancheranno incursioni scanzonate e divertenti. Ad intervallare le attività sportive, infatti, presso il Centro Polivalente di Torre le Nocelle, a partire dalle ore 19,30 avrà inizio lo spettacolo del comico partenopeo Nando Varriale, volto noto del programma televisivo Colorado e, alle ore 20,:30, direttamente da Made in Sud, il trio comico I Malincomici, divenuti famosissimi per la loro parodia de Il Volo.

Programma ricchissimo che andrà a completarsi sabato 6 gennaio, alle ore 10:30 presso l’Auditorium “Clemente Penna” di Torre le Nocelle, con un momento dedicato a tutte le famiglie: “La calza della Befana – Le dolcezze dell’Epifania per grandi e piccini”: la tradizionale della calza ricca di dolciumi, spettacoli e giochi a tema scandirà la mattina più attesa per i bambini. La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita: per informazioni è possibile contattare il 347.9904955, inviare una email a info@cibopergliocchi.it, visitare il sito web www.cibopergliocchi.it oppure seguire i canali Facebook, Instagram e Youtube dedicati all’evento.