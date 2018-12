Natale, gli appuntamenti a Mercogliano.

L’Amministrazione Comunale è lieta di annunciare il cartellone di eventi natalizi “Natale a Mercogliano 2018”.

Si propone un programma variegato che va a soddisfare le esigenze dei bambini e delle famiglie, ma anche quelle dei giovani e dei meno giovani.

Un mese intero denso di eventi che accompagneranno cittadini ed i visitatori fino al 6 gennaio 2019 lungo un percorso fatto di musica, animazione e divertimento.

Si augura a tutti i cittadini di passare giorni armoniosi e si invita anche chi non è di Mercogliano di venire a vivere la magia del nostro Natale in una comunità accogliente come la nostra.