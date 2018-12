Natale Insieme a Montefalcione.

Un Natale a misura di famiglia a Montefalcione (Avellino), dai mercatini ai bracieri lungo le strade del borgo. L’amministrazione comunale presenta la nuova edizione di “Natale Insieme – Incontri-amo-cin…biblioteca”, manifestazione pensata per grandi e piccini che si svolgerà lungo le strade e nei principali luoghi d’interesse del territorio comunale. Fino al 5 gennaio eventi di cultura e spettacolo, mercatini, stand enogastronomici e momenti di musica live intorno a quattro bracieri, storica tradizione montefalcionese.

“Quest’anno – spiega il Sindaco Maria Antonietta Belli – abbiamo voluto dare vita ad un programma che potesse avvicinare la famiglia in generale, sia adulti che bambini. Per questo motivo l’amministrazione ha voluto dare vita ad un Natale diverso, ricco di spunti di riflessione e di tradizione, ma anche di momenti di divertimento e di attività dedicate esclusivamente ai bambini. Il Natale, infatti, è soprattutto la loro festa, una magia che deve ripetersi, che deve essere preservata soprattutto nei nostri paesi se vogliamo che le future generazioni non smettano di sognare. Per questo Montefalcione, in occasione delle festività natalizie, si trasformerà in un villaggio capace di stupire e di intrattenere. Penso, ad esempio, ai diversi momenti di spettacolo, ai racconti di Natale, ai giochi. Ma abbiamo organizzato anche visite guidate al centro storico, che serviranno a far conoscere le nostre bellezze anche a chi verrà da fuori. Tutti potranno apprezzare la proposta enogastronomica, fare acquisti ai mercatini e ammirare la magia dello spettacolo piromusicale, che si svolgerà nel giorno di Santa Stefano, di fronte al Municipio. Insomma, un Natale come vero momento di festa per tutti, che speriamo possa piacere ai nostri concittadini e a chi vorrà partecipare da tutta la provincia, a cui vanno i nostri più sentiti auguri di buone feste”.

Ecco il programma completo di “Natale Insieme – Incontri-amo-cin…biblioteca”:

8 dicembre

dalle 15.00 alle 17.00 visite guidate al centro storico

dalle 17.00 alle 20.00 l'Associazione Culturale "Recitando e Spettacoliamo" presenta "La casa di Babbo Natale" e i "Racconti degli Elfi" (Piazza Guglielmo Marconi)

9 dicembre

l'Associazione Culturale "Recitando e Spettacoliamo" presenta "Babbo Natale itinerante" con partenza da Piazzale del Municipio

13 dicembre

ore 21.00 accensione del falò di Santa Lucia “Letture, musica e tradizione” (Piazza Guglielmo Marconi)

14 dicembre

ore 16.30 "laboratori e degustazione sull'eccellenza del Fiano di Avellino d.o.c.g., guida la degustazione l'enologo Domenico Polzone (Biblioteca Comunale)

15 dicembre

dalle 15.00 alle 17.00 visite guidate per il centro storico

ore 17.30 "Laboratori e degustazione sulle eccellenze dell'Irpinia Aglianico d.o.c. e il Taurasi d.o.c.g.", guida la degustazione l'enologo Domenico Polzone (Biblioteca Comunale)

16 dicembre

dalle 15.00 alle 17.00 visite guidate per il centro storico

18 dicembre

ore 17.30 incontro dibattito “Valorizzazione dei beni culturali e della fruizione da parte delle giovani generazioni” (Biblioteca Comunale)

22 dicembre

ore 18.00 presentazione del libro “Giochi di fuochi” a cura del professore Fausto Baldassarre (Biblioteca Comunale)

23 dicembre

ore 20.00 spettacolo teatrale “Ci vediamo a Natale” a cura della compagnia teatrale “La creta” (Palazzetto dello Sport)

24 dicembre

dalle 10.00 alle 18.00 il trenino delle meraviglie e la banda musicale di Babbo Natale animeranno le strade della cittadina (partenza piazza Guglielmo Marconi)

26 dicembre

ore 17.30 racconti, narrazioni teatrali; a seguire spettacolo teatrale "Cose che succedono a Natale" a cura dell'Associazione Culturale "Recitando e Spettacoliamo" (Centro Socio Culturale)

5 gennaio