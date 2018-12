Natale insieme, tutto pronto a Montefalcione.

Un cartellone ricco di eventi, quello del Nataledi Montefalcione (Avellino),tra visite guidate nel centro storico, enogastronomia, spettacoli e soprattuttomercatini di Natale. Dal 14 al 16dicembre infatti, sarà possibile vivere un fine settimana magico con il Christmas Weekend. Montefalcionediventerà un vero e proprio villaggio dove si potrà respirare tutta l’atmosferadel Natale, con ben diciannove casette di legno dove sarà possibile trovare il meglio dell’enogastronomia locale,tanto artigianato in stile natalizio e quattro bracieri distribuiti nel borgo, per potersi riscaldare e ascoltare lamusica live.

Intorno ad ogni braciere sarà allestito un punto musicale dove ogni sera si susseguiranno le band dal vivo. A partire dalle ore 19 fino alle 23 per le strade del centro montefalcionese si accenderà la magia del Natale con presepi, addobbi, prodotti realizzati a mano e tanta gastronomia locale per valorizzare le eccellenze del borgo. Tre le serate all’insegna della musica e del divertimento dedicate ai giovani, con gruppi che suoneranno intorno ai bracieri, alternando la musica tradizionale al blues, fino alla musica etnica. Il 14 dicembre sarà la volta dei Monaghan Band, Zampognari con musiche itineranti natalizie e popolari, il Tris d’Assi e i Sound Express; il 15 dicembre invece ad accompagnare la serata ci saranno Li Sonaturi “Suoni popolari del Sud”, a seguire il concerto a cura degli allievi dell’associazione Musicale Underbeat, I Monaghan Duo e The Young Quartet; il 16 per la serata finale ci sarà il gruppo itinerante della Tarantella Montemaranese “Zomba Cardillo” e Tamburiate itineranti “Li Sonaturi”. Un Natale da vivere insieme, quello di Montefalcione, con il Christmas Weekend per tutta la famiglia.

Ecco il programma completo di “Natale Insieme – Incontri-amo-cin…biblioteca”:

13 dicembre

ore 21.00 accensione del falò di Santa Lucia “Letture, musica e tradizione” (Piazza Guglielmo Marconi)

14 dicembre

ore 16.30 “laboratori e degustazione sull’eccellenza del Fiano di Avellino d.o.c.g., guida la degustazione l’enologo Domenico Polzone (Biblioteca Comunale)

dalle ore 19.00 alle 23.00 “Christmas weekend” enogastronomia, mercatini di Natale, tradizione e musica lungo le strade del centro montefalcionese (Monaghan Band, I Zampognari – musiche itineranti natalizie e popolari -, Tris d’Assi, Sound Express)

15 dicembre

dalle 15.00 alle 17.00 visite guidate per il centro storico

ore 17.30 “Laboratori e degustazione sulle eccellenze dell’Irpinia Aglianico d.o.c. e il Taurasi d.o.c.g.”, guida la degustazione l’enologo Domenico Polzone (Biblioteca Comunale)

ore 18.00 concerto di Natale del quartetto “Young Melody” coordinato dal maestro Erminio Polcaro (Chiesa del Sacro Cuore)

dalle ore 19.00 alle 23.00 “Christmas weekend” enogastronomia, mercatini di Natale, tradizione e musica lungo le strade del centro montefalcionese (Li Sonaturi – suoni popolari del sud – Concerto a cura degli allievi dell’associazione musicale, Underbeat, Monaghan Duo, The young quartet)

16 dicembre

dalle 15.00 alle 17.00 visite guidate per il centro storico

dalle ore 19.00 alle 23.00 “Christmas weekend” enogastronomia, mercatini di Natale, tradizione e musica lungo le strade del centro montefalcionese (Gruppo itinerante tarantella Montemaranese, Zomba Cardillo, Tamburiate itineranti Li Sonaturi)

18 dicembre

ore 17.30 incontro dibattito “Valorizzazione dei beni culturali e della fruizione da parte delle giovani generazioni” (Biblioteca Comunale)

22 dicembre

ore 18.00 presentazione del libro “Giochi di fuochi” a cura del professore Fausto Baldassarre (Biblioteca Comunale)

23 dicembre

ore 20.00 spettacolo teatrale “Ci vediamo a Natale” a cura della compagnia teatrale “La creta” (Palazzetto dello Sport)

24 dicembre

dalle 10.00 alle 18.00 il trenino delle meraviglie e la banda musicale di Babbo Natale animeranno le strade della cittadina (partenza piazza Guglielmo Marconi)

26 dicembre

ore 17.30 racconti, narrazioni teatrali; a seguire spettacolo teatrale “Cose che succedono a Natale” a cura dell’Associazione Culturale “Recitando e Spettacoliamo” (Centro Socio Culturale)

ore 19.30 5° Edizione “Spettacolo Piromusicale” a cura della pirotecnica Cavour del cavaliere Vincenzo Boccia da San Giuseppe Vesuviano (piazza di fronte al Municipio)

5 gennaio