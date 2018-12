Notte Bianca ad Atripalda venerdì 21.

Artisti di strada, musica, shopping, gastronomia e animazione per i più piccoli: Atripalda è pronta alla seconda Notte Bianca. Continuano le iniziative promosse dall’amministrazione guidata da Giuseppe Spagnuolo in collaborazione con i commercianti. Domani (venerdì 21 dicembre) la Notte Bianca animerà Via Fiume, Via Aversa e Via Santi Sabino e Romolo con una serie di iniziative promosse dai commercianti insieme all’assessore al commercio Mirko Musto e alla delegata agli eventi Antonella Gambale. Dalle ore 18 stand gastronomici, spettacoli di strada e per i più piccoli e musica live alle ore 21 con “I Malamente”.

Continua anche il divertimento in piazza Umberto I con il Christmas Park, parco giochi per i più piccoli in programma fino al 6 gennaio e le numerose iniziative del cartellone “Christmas… is Atripalda… Sarà un Natale bellissimo”.

Le festività di Atripalda vedranno un altro momento importante in Via Roma il 5 gennaio, con la terza Notte Bianca sul tema “Aspettando la Befana”, con spettacoli che cominceranno già dal pomeriggio in via Manfredi e in via Gramsci, fino alla grande festa in programma dalle ore 19 in Via Roma, addobbata a festa fino all’8 gennaio insieme a molte altre vie della cittadina del Sabato.