San Mango sul Calore, gli appuntamenti a cura della Pro Loco.

San Mango sul Calore sta vivendo il periodo delle feste natalizie con spirito di condivisione. Il prologo si è felicemente consumato con la festa dell’Immacolata, incentrata sui tradizionali e scoppiettanti falò che hanno animato fino a tarda ora i vari quartieri del paese. Quel giorno non sono mancate le novità: in piazza Mercurio Ferrara si sono accese le luci dell’albero allestito volontariamente da un gruppo di bambini e genitori che si sono avvalsi dello spontaneo apporto di numerose famiglie; poco dopo, la Pro Loco Sanmanghese ed il gruppo catechistico hanno accolto l’allegra carovana del Pino Irpino, offrendole un concreto contributo di solidarietà, raccolto nella comunità. Intanto, in chiesa si inaugurava il presepe realizzato dai bambini che hanno partecipato al laboratorio coordinato dagli appassionati Giovanni Gammarino e Nicola D’Aliasi.

La sera del 27 è stata la volta del concerto, anch’esso proposto dal gruppo parrocchiale: guidati dal maestro Amabile Coppola e dalla professoressa Carmelina Romano numerosi bambini si sono cimentati in una originale performance di canti e recitazione che ha suscitato l’entusiasmo del folto pubblico convenuto nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. Plaudendo all’iniziativa, il parroco don Pasquale Iannuzzi, il sacerdote don Gianluca Guarino e il sindaco Gennaro Uva hanno salutato la collaborazione con le associazioni, in particolare la Pro Loco, che per l’occasione ha proposto alcuni testi scritti da autori locali: “l’intesa col gruppo parrocchiale -commenta Fiorenzo Iannino, presidente dell’associazione turistico-culturale- già felicemente sperimentata in occasione del recente centenario della Prima Guerra Mondiale, ci ricorda che in una piccola comunità l’unione delle energie e delle volontà esprime un importante valore aggiunto”. Gli ultimi appuntamenti sono fissati nel prossimo week end: sabato 5 si svolgerà la tradizionale tombolata organizzata dall’amministrazione comunale; il giorno successivo l’arrivo della Befana sarà salutato con giochi ed animazioni offerti dalla Pro Loco.