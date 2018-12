Sarah Jane Morris in concerto a Solofra sabato 29.

Sarah Jane Morris, una delle più belle voci della scena contemporanea sarà la protagonista, insieme alla sua band, del concerto in programma domani, sabato 29 dicembre, a Solofra nell’ambito delle molteplici iniziative del cartellone “Natale Insieme” organizzato dall’Amministrazione Comunale per allietare le serate delle festività natalizie.

L’appuntamento è alle ore 20.00 presso la Collegiata di San Michele Arcangelo dove Sarah Jane Morris, accompagnata dalla sua band, si esibirà in un concerto che celebra il Natale e il suo significato nella musica. Il programma include canzoni originali della Morris, tra le quali “Feel the Love” e “Only to be with you” e celebri canti di Natale come “In the BleakMidWinter” e la famosa “Happy Christmas War is Over” di John Lennon.

Sarah Jane Morris con la sua inconfondibile voce, calda e passionale, nella sua carriera artistica ha spaziato dal pop al blues approdando al jazz.

Negli anni ha collaborato con note band musicali londinesi. Memorabili le sue personalissime interpretazioni di “Into the Garden” singolo del debutto degli Eurythmics, e “Don’tleave me this way” in duetto con Jimmy Sommerville. Famose anche le sue versioni di “I Shall Be Released” di Bob Dylan, “Imagine” di John Lennon e “I Dont Wanna Know BoutElive” di John Martyn che, chi assisterà al concerto in programma a Solofra, avrà il piacere di ascoltarle dal vivo. Oltre a queste meravigliose canzoni, Sarah Jane Morris proporrà un ampio repertorio di brani che certamente coinvolgerà il pubblico.