Seggiovia del Laceno, incontro con Bonavitacola.

Una breve chiacchierata a Montella, dove è stata consegnata la cittadinanza onoraria a Fulvio Bonavitacola.

Teresa Di Capua, sindaca di Bagnoli Irpino, ha parlato con il vicegovernatore prima della cerimonia. L’argomento? Le seggiovie. C’era anche l’ex primo cittadino Aniello Chieffo e la Di Capua ha lasciato intendere che il traguardo è vicino. Nessuna dichiarazione ufficiale, solo un sorriso e un “ci siamo quasi, a breve le novità“.

Il progetto per il rifacimento degli impianti di risalita del Laceno dovrebbe contemplare gli impianti e solo quelli. Senza maxi-interventi sul resto dell’altopiano, in modo da concentrarsi sull’infrastruttura principale. Una via di uscita per il completamento si era intravista già in una recente visita di Bonavitacola in Alta Irpinia, convegno sul treno turistico a Sant’Angelo dei Lombardi. Oggi a Montella un confronto informale, si attende l’ufficialità dei risultati.