Successo per la XXXV edizione della Sagra della castagna a Salza Irpina, appuntamento al 2019.

Una tre giorni coronata dal successo quella della Sagra della Castagna di Salza Irpina, in provincia di Avellino. La trentacinquesima edizione dell’evento dedicato al prezioso frutto irpino, qui valorizzato nella sua varietà “Marrone di Serino IGP”, ha visto, infatti, una numerosissima partecipazione di pubblico, proveniente anche da fuori provinica.

Complice il clima favorevole e la freschezza delle serate autunnali, i tanti visitatori hanno colto l’occasione per scoprire le bellezze e il gusto del piccolo borgo irpino che, se pur collocato al di fuori degli itinerari turistici consolidati in regione Campania, ha saputo utilizzare al meglio la Sagra della Castagna quale efficace strumento di promozione del suo territorio. Attraverso le pietanze e I proodtti tipici locali: cannazze al ragù”, pasta e fagioli, salsiccia con patate, trippa, zuppa di castagna, salumi e formaggi, caciocavallo impiccato e dolci a base di castagne. senza dimenticare le tradizionali “caldarroste”, Salza Irpina è riuscita a far parlare di sè e ad accogliere curiosi e buongustai accorsi da tutta la regione. Non sono mancati i momenti dedicati alla cultura e all’approfondimento della conoscenza del territorio, con un convegno dedicato proprio al recente riconoscimento della denominazione IGP al Marrone di Serino e un laboratorio di degustazione dedicato all’abbinamento tra vino locale e castagne. A completare il tutto l’apertura al pubblico di alcuni dei beni simbolo del comune, come Palazzo Imperiale-D’Afflitto, e l’intrattenimento musicale con la musica degli Zeketam e dell’Orchestra Achille. Tanti gli elementi, dunque, che hanno contribuito al successo della kermesse, promossa dal Comune di Salza Irpina in collaborazione con il Comitato Festa Maria SS. delle Grazie e co-finanziata dalla Regione Campania, che non mancherà di sorprendere anche il prossimo anno.