Tommariello d’Oro, tutte le novità lunedì 17 a Montefusco.

Lunedì 17 dicembre alle ore 20.30 a Montefusco, nel Palazzetto dello Sport, in località Sant’Egidio calici in alto per gli irpini illustri.

Saliranno sul palco, per ricevere l’ambito premio Gerardo Capozza, capo cerimoniale Palazzo Chigi e Myriam Clemente capo ufficio legale e riscossione Agenzie delle entrate Direzione regionale della Campania.

Ma c’è anche una sorpresa. L’amministrazione comunale di Montefusco guidata dal sindaco Carmine Gnerre Musto consegnerà il Tommariello d’oro 2018 al ‘medico rosa’ e un uomo speciale: sul palco il dott. Carlo Iannace.

La kermesse attesa sarà ancora una volta magistralmente condotta dal giornalista, conduttore e autore Massimo Giletti. Al suo fianco una madrina d’eccezione Angela Tuccia.

Non solo premiazioni e strette di mano ma anche una serata all’insegna dello spettacolo, delle emozioni, della musica, dell’intrattenimento, del divertimento, con Ikarus, Soleluna, Michele Zarrillo e Giovanni De Vizia, una giovane promessa del canto… ma non solo: il grande Massimo Giletti, giornalista con la schiena dritta, riceverà la cittadinanza onoraria di Montefusco.

Un orgoglio per tutta la comunità montefuscana.

Un appuntamento da non perdere…

Ancora pochi giorni e il sipario dell’evento atteso dell’anno si alzerà.

L’INGRESSO E’ GRATUITO