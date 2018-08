VinEstate – a Torrecuso si celebra l’Aglianico del Taburno da venerdì 31 a sabato 2.

Torna a Torrecuso VinEstate, la tradizionale kermesse dedicata ai vini del Taburno. Tre giorni, dal 31 agosto al 2 settembre, all’insegna delle degustazioni, dello spettacolo e degli approfondimenti sul mondo dell’enologia.

Un appuntamento che celebra le etichette delle cantine del Taburno tra le più rinomate e apprezzate del territorio. Il centro storico di Torrecuso si trasformerà in un teatro a cielo aperto dove troveranno spazio tantissimi eventi, tutti con un unico comune denominatore: “territorio, tradizioni e produzioni enogastronomiche”.

Quest’anno ancora più spazio alle degustazioni guidate con eventi studiati per accontentare tutti gli appassionati dell’enologia, da quelli più esperti agli amatori. Disseminati nel centro di Torrecuso nell’arco della tre giorni, ci saranno decine di degustazioni a tema a partire da quelle a cura dellaFondazione Italiana Sommelier che prevedono per ogni sera una variazione sul tema vini; per la serata d’apertura la degustazione dell’“Aglianico del Taburno DOCG Rosso”, per la seconda“Aglianico del Taburno DOCG Riserva” e in chiusura, la domenica, “Aglianico del Taburno DOCG Rosato”.

A queste si aggiungono poi le degustazioni a cura di Sannio Consorzio Tutela Vini: “Sorsi&discorsi intorno al Taburno e al suo Aglianico”; quelle promosse dalla Scuola del Gusto: “Esperti alla prova del gusto”; nonché i tradizionali percorsi di degustazione tra le cantine del Taburno che animeranno Piazza Caracciolo e Piazza Mellusi.

Come sempre tre saranno i momenti di approfondimento sul settore vitivinicolo e sul suo futuro, il primo a cura della Coldiretti Benevento, il secondo organizzato da CIA Benevento e il terzo promosso dall’Amministrazione Comunale di Torrecuso. E con questi anche il tradizionale“Premio Libero Iannella” che quest’anno avrà come tema “Radici, territori e condivisioni”.

Il centro storico di Torrecuso sarà uno dei protagonisti indiscussi della kermesse con nuove e incantevoli location che ospiteranno spettacoli teatrali a tema, convegni, tavole rotonde, musica e aree di ristoro dove degustare i vini e i prodotti culinari del territorio.

Ogni sera per i vicoli e le piazze del centro storico stand gastronomici, street food, prodotti tipici, botteghe artigiane e food truck. Piatti della vera tradizione contadina da consumare all’aperto, esposizione di macchine agricole ed attrezzature per la viticoltura, stand promossi delle Pro Loco del Taburno per far scoprire il territorio, le sue ricchezze e le sue bellezze. Ma anche un frizzante e stimolante evento alla riscoperta delle parole del vino con il Gourman Antonio Medici. Non mancherà poi uno spazio dedicato ai più piccoli, l’Agriasilo dove scoprire e incontrare i principali animali da cortile.

E ancora mostre di fotografica, scultura e pit tura che saranno ospitate in una rinnovata location: la Chiesa della Santissima Annunziata, tornata ai torrecusani dopo un lungo restauro.

La manifestazione, che quest’anno è giunta alla 44esima edizione, è organizzata dal Comitato Vinestate, dal Comune di Torrecuso, con la collaborazione della Camera di Commercio di Benevento, il patrocinio della Regione Campania e della Provincia di Benevento, insieme a tutte le associazioni del territorio.

La conferenza stampa di presentazione è prevista lunedì 27 agosto, alle 17.30 presso la Camera di Commercio di Benevento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet della manifestazione www.vinestate. it o seguire la pagina facebook Vinestate Torrecuso.