Violenza sulle donne, convegno a Grottaminarda.

“La violenza uccide le donne, la prevenzione le protegge… in entrambi i casi è il coraggio che salva la vita”. Intorno a questo tema verterà la tavola rotonda “La Salute delle donne” in programma domenica 25 novembre, alle ore 17,00 presso la sala Consiliare “Sandro Pertini” organizzata dal Comune di Grottaminarda, Assessorato alle Pari Opportunità, in collaborazione con le associazioni del territorio e sotto l’egida del Consiglio Regionale della Campania, Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne.

Il dibattito voluto in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, vedrà quale ospite d’onore l’attrice teatrale Eva Immediato, vincitrice del Premio Olmo 2018.

Si comincia con i saluti del Sindaco di Grottaminarda, Angelo Cobino, dell’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Grottaminarda, Virginia Pascucci, del Direttore Generale dell’Asl, Maria Morgante, del Presidente della Fidapa di Grottaminarda, Flavia Bruno, del Presidente Amos di Grottaminarda, Sandra D’Ambrosio.

Introdurrà e modererà Rosaria Bruno, Presidente dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne, affrontando l’aspetto della violenza come fattore di rischio per la vita e la salute delle donne.

Interverrà Marco Preziuso, biologo nutrizionista DD Clinc Research Institute, parlando di “Alimentazione per la prevenzione ed il trattamento delle patologie oncologiche”. Sarà poi la volta di Giuseppe Colantuoni, oncologo “Breast Unit” A.O. Moscati di Avellino, che relazionerà su “la mammella, lo stile di vita come prevenzione oncologica”.

I lavori proseguiranno con la psicoterapeuta Luigia Visconti che affronterà il tema “Riparto da me: Psicoterapia e sostegno per ricostruire storie interrotte”; e poi Geppino Genua, Responsabile U.O. di Oncologia Asl Av, su “Tumori e Medicina di genere: le strategie per “pareggiare” i conti”; Domenica Lomazzo, Consigliera di Parità della Regione Campania, su “Attuali strumenti legislativi di tutela e sostegno delle donne in ottica di parità di genere”; Antonietta De Angelis, Consigliera di Parità della Provincia di Avellino su “Conciliare malattia e lavoro: la condizione delle donne della Provincia di Avellino fra disagi, opportunità e risorse”.

Concluderà Carlo Iannace, senologo, responsabile Breast Unit A.O.Moscati su “Diffondere la cultura della prevenzione: esperienze e risultati”.