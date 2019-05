“MusiCanto”, giovedì 30 in scena gli alunni di Forino guidati dall’insegnante Maria Petrozziello.

Diffondere il messaggio della musica che diventa linguaggio universale. La musica ha il potere di unire, di accorciare le distanze, di rafforzare i legami d’amicizia, di regalare emozioni, e i bambini sono gli autentici e sinceri testimoni di tutto ciò.

Anche quest’anno si ripete una festosa consuetudine, quella di chiudere l’anno scolastico con uno spettacolo di musica dal vivo con assoluti protagonisti gli alunni della Scuola Primaria “G. Vespucci” di Forino, che partecipano al progetto “MusiCanto”, promosso e diretto dall’insegnante Maria Petrozziello.

Giovedì 30 maggio 2019, con inizio alle ore 17.30, presso l’Istituto Comprensivo “E. B. Picella” di Forino, gli alunni delle classi IA, IIA, IIB e VA dell’Istituto Vespucci si esibiranno in uno spettacolo musicale dal titolo “Crescere con il flauto”, sotto la direzione della docente Petrozziello, da sempre impegnata anche in attività artistiche e musicali in ambito sociale e in strutture di ricovero e assistenziali.

La manifestazione, che sarà presentata dall’insegnante Enza Trerotola, è stata realizzata con la collaborazione dell’area Ptof coordinata dalla docente Maria Marone.

Si chiuderà, così, un percorso scolastico che è stato ricco di iniziative e proposte che hanno contribuito alla crescita musicale e personale dei piccoli alunni, che si accingono nei prossimi anni ad affrontare nuove esperienze didattiche e formative.