5 anni di Info Irpinia, proiezione del documentario sabato 30 alla Casina del Principe.

Proiezione e dibattito su “I 5 anni di Info Irpinia”, s abato 30 Marzo alle ore 17.00 al Casino del Principe ad Avellino, Corso Umberto I. Il documentario racconterà la storia di questi 5 anni di Info Irpinia: da come è nata a come è arrivata fin qui, coinvolgendo nel tempo oltre 300 soci e migliaia di persone alla riscoperta del territorio irpino. Saranno esposte le attività dell’associazione a favore del territorio, le tante battaglie in difesa dell’ambiente, le iniziative per il suo sviluppo turistico e culturale.

“Un momento per ritrovarsi, emozionarsi ed incontrare chi ancora non ha avuto modo di conoscere l’associazione – dice il presidente Francesco Celli -. Successivamente alla proiezione vi sarà un dibattito a cui sono invitate le principali istituzioni del territorio al fine di aprire un dialogo sulla base di obiettivi importanti, come il contrasto allo spopolamento e lo sviluppo turistico. Info Irpinia punta a far rinascere l’Irpinia e vuole farlo seguendo la vocazione di questa terra, augurandosi che le istituzioni possano sostenere questo percorso fatto di passione, indipendenza, comunità e bellezza”.