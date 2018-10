Abusi edilizi, Carabinieri denunciano 4 persone a Bagnoli Irpino.

Nell’ambito di specifici servizi disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, i Carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria quattro persone del posto ritenute responsabile di abusivismo edilizio.

In particolare, i militari accertavano che erano in corso delle opere in difformità del permesso a costruire.

I lavori sono stati sospesi e a carico dei quattro soggetti è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.