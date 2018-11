Abusi edilizi, Carabinieri denunciano due persone ad Ariano Irpino.

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Ariano Irpino, a conclusione di un’attività di indagine che si inserisce in una più ampia campagna di controlli mirata alla prevenzione e alla repressione delle violazioni in materia urbanistica e paesaggistica, hanno accertato la realizzazione di opere edilizie abusive, in un fondo privato ubicato in agro del Comune di Ariano Irpino.

In particolare, i militari accertavano la realizzazione, in assenza del permesso di costruire, di una pavimentazione in calcestruzzo per una superficie di circa 1.400 mq nonché di muretti un calcestruzzo con sovrapposti pannelli di rete metallica e di un muro avente una lunghezza di 40 metri ed alto due metri e mezzo.

Alla luce delle evidenze emerse, si è proceduto al sequestro penale dell’area ed alla denuncia in stato di libertà di due persone ritenute responsabili di violazioni in materia edilizia.

È stata altresì elevata la prevista sanzione amministrativa perché venivano effettuati lavori di movimento terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, in assenza della preventiva autorizzazione dell’ente delegato.