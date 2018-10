Arte, cultura ed enogastronomia nel doppio appuntamento del weekend all’Oratorio di San Giacomo di Montefusco.

Proseguono con successo le aperture straordinarie, promosse dal comitato “ Eliseus”,

dedicate alla scoperta e alla bellezza del piccolo Oratorio montefuscano.

Per questo ultimo week-end di ottobre, tra le serate di sabato e domenica, saranno ben due gli appuntamenti stabiliti per le visite guidate gratuite.

Dunque, appuntamenti serali per il 27 – 28 ottobre dalle ore 21 alle ore 24, in un percorso

di conoscenza reso ancora più suggestivo grazie alla concomitanza dello svolgersi della

rinomata Sagra della Castagna giunta alla sua XXXª edizione.

Un’idea nata allo scopo di occuparci non solo di salvaguardare l’ arte e cultura, ma di riuscire nel più alto intento di connettere insieme più ricchezze che caratterizzano il borgo irpino.

Come per gli eventi precedenti, sarà allestito un banco per la raccolta firme utili a sostenere

il progetto FAI e ad ottenere rinoscimenti necessari per la tutela di questo bene storico-artistico.

• sabato 27 ottobre ore 21-24

• domenica 28 ottobre ore 21- 24

Informazioni utili: parcheggio auto in Piazza Morosini e in Piazza Catello.

Contatti: elisuesmontefusco2018@gmail.com