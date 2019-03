Autismo, corso di formazione ABA a Serino

Se un bambino non impara dal modo con cui stiamo insegnando, dobbiamo trovare un modo migliore per insegnare (O.I. Lovaas)”

L’ABA è una scienza applicata che mira ad aumentare comportamenti socialmente significativi.

La letteratura scientifica, come le Linee Guida 21 indicano l’ABA come trattamento elettivo per l’autismo, per insegnare abilità comunicative, sociali e di autonomia e ridurre o eliminare

comportamenti problema.

L’RBT o Tecnico del Comportamento Certificato è un tecnico specializzato, responsabile diretto dell’attuazione delle procedure di acquisizione delle competenze e modificazione del comportamento progettate dal supervisore BCBA o BCaBA.

Il centro di formazione Delta Services (accreditato in regione Campania) organizza il corso di formazione per tecnici ABA (Applied Behavior Analysis) rivolto a professionisti che applicano o intendono applicare l’ABA come terapisti certificati RBT.

Possono partecipare tutte le persone che hanno compiuto 18 anni ed in possesso di un diploma.

Il Corso si propone di far acquisire competenze pratiche nel settore dell’Analisi del Comportamento formando Tecnici del Comportamento qualificati in grado di applicare, mediante metodologie corrette, interventi basati sull’ABA attraverso la supervisione di un BCBA.

Il programma del Corso è basato sulla Task List dei Registered Behavior Technician™, sviluppata dal BACB®, Behavior Analyst Certification Board®.

Il Corso ha una durata di 40 ore ed è fornito indipendentemente dal BACB®.

Il corso si svolgerà nei giorni 8, 15, 20, 22, 27 e 29 maggio, presso la sede operativa della Delta Services sita in via S.S. Terminio, 23/B – 83028 Serino (AV).