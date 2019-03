AvVinAzioni, presentazione dell’installazione venerdì 29 alla Casina del Principe.

L installazione AvVinAzioni viene presentata venerdì 29 marzo 2019 nel Casino del Principe ad Avellino dalle ore 20.30 alle 23.30.

Hanno aderito come donatori alcuni tra i migliori produttori di vino d` irpinia.

L` installazione rientra nell’ambito di DpA , donazioni a progetti artistici.

Il titolo dell’ installazione AvVinAzioni richiama la proposta presentata da tempo, di una «vinitaly» altra, una festa internazionale che metta in relazione il vino con le arti, per un connubio generativo di creatività, di ebbrezza compositiva. Una festa che unisca da più parti del mondo ad Avellino ed in Irpinia , i vini e i creativi che, da questo elemento millenario traggono ispirazione.