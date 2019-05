Bracconaggio, Carabinieri sequestrano due lacci in acciaio per cinghiali a Taurano.

I Carabinieri della Stazione Forestale di Lauro, nell’ambito di servizi di perlustrazione mirati al contrasto del bracconaggio, rinvenivano in un bosco di proprietà del Comune di Taurano, due lacci in acciaio, utilizzati per la cattura di cinghiali.

I suddetti strumenti di caccia risultano vietati dalla normativa vigente. Essendo altresì conclusa la stagione venatoria, si configuravano pertanto violazioni alle “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” previste dalla Legge 157/1992.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed è stata notiziata la Procura della Repubblica di Avellino del reato commesso da parte di ignoti.

Sono in corso indagini tese all’individuazione dei responsabili.