Carabinieri ritrovano borsellino con 1.200€ in contanti a Serino, restituito alla proprietaria.

Una 60enne di Serino, in evidente stato di agitazione, ha denunciato presso la locale Stazione Carabinieri lo smarrimento del suo borsellino, contenente la somma contante di 1.240 euro.

Immediatamente i Carabinieri avviavano le indagini, al fine di fornire una risposta all’accorata richiesta della casalinga, convinta di non avere alcuna possibilità di ritrovare quella considerevole somma di denaro.

La tempestiva attività sviluppata dai militari dell’Arma, estrinsecatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni nonché lo sviluppo delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, permetteva di accertare che quel borsellino era stato raccolto da un anziano, nei pressi della farmacia dove la donna si era recata per l’acquisto di importanti medicinali.

Grazie all’approfondita conoscenza del territorio, i Carabinieri sono riusciti a identificare il soggetto che, rintracciato, ha dapprima negato per poi ammettere le proprie responsabilità, consegnando il borsellino ed in denaro in esso contenuto.

Alla luce delle evidenze raccolte, a carico del 75enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 647 del Codice Penale (“Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito”) da ultimo modificato con D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Alla vista dei Carabinieri che le hanno riconsegnato il borsellino, la donna è esplosa in un pianto di gioia ed ha più volte ringraziato per l’attività che l’Arma dei Carabinieri quotidianamente svolge a favore dei cittadini.