Chin8 Neri mette il casco e va in tour con Honda.

Dopo le recenti presenze all’Eicma di Milano, al Motor Show di Bologna e al Motor Bike Expo di Verona, le più affollate fiere dedicate al motoclicismo, durante le quali il brand ha riportato tra il pubblico dei grandi eventi il gusto vintage contemporaneo, Chin8 Neri è pronta ai nastri di partenza del mitico Honda Live Tour che, dal Trentino alla Sicilia, in quattro mesi attraverserà la nostra penisola.

Tra prove su strada e in pista, oltre alle emozioni e ai brividi sulle due ruote Honda offrirà momenti di relax targati Neri a centauri e visitatori che potranno godersi anche il gusto della tradizione italiana.

I primi due appuntamenti saranno dal 8 al 11 marzo al Motodays di Roma e a Bergamo, dal 17 al 18 marzo.

“Accompagnare la famosa casa giapponese – sostiene il Marketing Manager Giordano Giglio – così tanto amata in Italia per la qualità e raffinatezza dei propri veicoli durante il road show che toccherà le principali città italiane, sarà la prima di tantissime iniziative su tutto il territorio nazionale a cui Chin8 Neri avrà l’onore e il piacere di partecipare nel corso del 2018. Ringraziamo Honda Italia per aver scelto Chinotto, Aranciosa, Limoncedro a Gassosa Neri come sapore e stile di bere per questa edizione del loro prestigioso tour”.