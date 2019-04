Contratti di fiume e di lago, approvata la legge regionale.

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione in Consiglio regionale della legge sui contratti di fiume, di cui sono stata firmataria“. Lo dichiara la presidente dell’assemblea regionale della Campania Rosetta D’Amelio, a margine dell’approvazione della Legge “Disposizioni per la tutela dei corpi idrici della Campania, per la valorizzazione integrata sostenibile dei bacini e sotto-bacini idrografici e la diffusione dei Contratti di fiume”.

“Era un provvedimento atteso che, recependo normative europee e nazionali, punta a valorizzare i corsi d’acqua e i laghi, ridurre l’inquinamento, incentivare un corretto uso del suolo e a migliorare la fruizione in chiave agricola e turistica dei bacini idrografici – continua la presidente. – Inoltre, con il testo approvato oggi individuiamo un primo finanziamento di 500mila euro finalizzato alla fase di start up e la possibilità di intercettare ulteriori risorse all’interno della prossima programmazione dei fondi europei, in definizione in queste settimane”.

“Ringrazio, per il lavoro svolto in maniera unanime, tutta la commissione regionale Ambiente con il presidente Gennaro Oliviero e il collega Franco Picarone, relatore del provvedimento per la maggioranza. Il testo approvato – conclude D’Amelio – è uno strumento importante e necessario di cui la Campania si dota per mettere a sistema esperienze già avviate o stimolarne altre, in una regione che vanta uno dei più grandi bacini idrografici e sorgentizi d’Europa”.