Controlli della Polizia Municipale in un bar del centro, violazioni igienico sanitarie e di lavoro.

Nella mattinata odierna gli uomini della Polizia Municipale di Avellino agli ordini del Colonnello Arvonio hanno fatto accesso per controllo di polizia amministrativa a seguito di segnalazione in un bar sito sul corso Vittorio Emanuele.

Si riscontrava la presenza di n. 2 addetti alla somministrazione che a seguito di accertamento dell’ ispettorato del lavoro risultavano essere non assicurati .

Nel locale cucina si costava la presenza di n 2 soggetti addetti alla preparazione di alimenti e anche qui un lavoratore non in regola con le norme per l’assunzione del personale. Sono in corso gli accertamenti per la verifica della legittimità dei dehors. Sanzioni amministrative per Euro 9000.