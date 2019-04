Controllo del territorio, Carabinieri al lavoro a Sant’Angelo dei Lombardi.

La Compagnia Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi, su disposizione del Comando Provinciale di Avellino, nel corso del weekend, sta intensificando ulteriormente i controlli del territorio di competenza per garantire sicurezza e rispetto della legalità.

Il servizio, eseguito con l’impiego di numerosi uomini e mezzi, ha riguardato, oltre al contrasto dei furti, anche la sicurezza stradale, sia sulle principali arterie che nei centri abitati, predisponendo posti di controllo e di blocco sulle principali vie di comunicazione (Ofantina bis).

Numerose le contravvenzioni elevate [circa 10 per alcune migliaia di euro di sanzioni comminate], per i comportamenti non corretti degli utenti della strada, molti dei quali giunti in Alta Irpinia in occasione delle festività pasquali.

A conclusione del servizio:

due persone venivano deferite in Stato di Libertà alla Procura della Repubblica di Avellino ed un minorenne alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Napoli.

In particolare i militari dell’Aliquota Radiomobile, in due distinti controlli, hanno sorpreso un 23enne, originario di Mirabella Eclano, alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore a quello consentito, ed un 50enne, originario di Napoli, ma residente a Lioni che, colpito dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, girava indisturbato per le vie del paese, contravvenendo alle limitazioni impostegli dalla misura.

Inoltre, un giovane, convocato nella Caserma di Lioni per la notifica di alcuni atti, inveiva veementemente in strada contro i militari, motivo per cui veniva denunciato per Oltraggio a Pubblico Ufficiale.