Controllo del territorio, Carabinieri al lavoro alla Sagra della Castagna di Montella IGP.

Per il weekend appena trascorso, il Comando Provinciale di Avellino ha predisposto una serie di servizi straordinari finalizzati al controllo del territorio della Compagnia di Montella, anche in occasione della 36a edizione della manifestazione “Sagra della Castagna I.G.P. di Montella” che, come ogni anno, ha attirato turisti anche dalle province e dalle regioni limitrofe.

L’impiego maggiore di Carabinieri, è stato preordinato proprio a Montella e lungo le arterie principali che portano in Alta Irpinia, rese sicuramente più caotiche dai numerosi visitatori che, nonostante le avverse condizioni metereologiche, hanno partecipato alla citata kermesse.

L’articolato dispositivo ha permesso di effettuare perquisizioni e controlli, con il risultato di sette persone denunciate in stato di libertà, una patente ritirata e due segnalazioni alla competente Autorità Amministrativa ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.

In particolare, nel corso di alcuni posti di controllo opportunamente predisposti, i mirati servizi permettevano di deferire cinque soggetti, di età compresa tra i 18 ed i 55 anni, che a seguito di perquisizione sono stati sorpresi in possesso di armi bianche di cui non erano in grado di giustificarne il porto. Per loro (due di Pozzuoli, uno di Calabritto, uno di Nusco ed uno di Cassano Irpino) è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, in quanto ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Sottoposti a sequestro tre pugnali, un’ascia e due coltelli a serramanico.

Alla medesima autorità Giudiziaria è stato altresì deferito:

un senegalese 21enne che, pur colpito da tre decreti di espulsione, era rimasto clandestinamente nel territorio dello Stato italiano;

un giovane automobilista di Nusco al quale, all’esito del test etilometrico, gli veniva riscontrato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti per la guida. Per lui, oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, è scattato il ritiro della patente.

Infine, un 30enne di Nusco ed un 35enne di Montella sono stati segnalati alla Prefettura di Avellino quali consumatori di stupefacenti: a seguito di perquisizione venivano trovati in possesso rispettivamente di 4 grammi di hashish e 8 di marijuana per uso personale. La droga è stata sottoposta a sequestro.