Cultura, integrazione e inclusione sociale, giovedì 8 e venerdì 9 all’ex Carcere Borbonico.

“Cultura, integrazione e inclusione sociale” sono i temi al centro delle due giornate di studio in programma l’8 e il 9 novembre 2018 ad Avellino dalle ore 9.30 presso il Museo Irpino – ex Carcere Borbonico.

Promosse dalla Regione Campania – UOD 501201 Promozione e valorizzazione Musei e Biblioteche e curate da Mediateur con il patrocinio della Provincia di Avellino all’interno della 15ª edizione di Museinforma, l’iniziativa vedrà professionisti ed esperti da tutta Italia confrontarsi sul tema del patrimonio come “risorsa per l’educazione alla diversità e al dialogo interculturale”, mai come oggi particolarmente attuale.

In un momento storico in cui i valori della diversità rischiano di essere seriamente compromessi da un clima di diffidenza e ostilità, le istituzioni culturali non possono restare neutrali ma devono mettere in gioco le proprie politiche e i propri programmi. Tra le principali nuove sfide vi è quella di sviluppare sinergie fra il settore culturale e quello sociale, per rispondere in maniera attiva alle tante situazioni di disagio ed esclusione, riaffermando il valore della cultura come fattore di cambiamento e di sviluppo di società “plurali”, più eque e coese.

Le due giornate sono rivolte a operatori culturali, direttori e curatori museali, educatori, mediatori, operatori del terzo settore e prevedono una sessione teorica al mattino e una pratica–laboratoriale al pomeriggio.

Info e iscrizioni su: www.museinforma.it

PROGRAMMA DELLE GIORNATE

Prima giornata

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018

CULTURA E INTEGRAZIONE

ore 9.30 – 17.30

Avellino, Museo Irpino Carcere Borbonico

. . . . . Mattina . . . .

ore 9.30 | Registrazione partecipanti

ore 09.45 | Saluti

Anita Florio – Regione Campania – Dirigente Unità Operativa Dirigenziale 50.12.01

“Promozione e valorizzazione Musei e Biblioteche”

Introduzione alla giornata

Luciano de Venezia – Mediateur

Integrazione culturale per la promozione di nuove appartenenze

ore 10.00 | Interventi

Simona Bodo – Fondazione ISMU Iniziative e Studi sulla Multietnicità – Milano

Educare al patrimonio in chiave interculturale: linee guida e concetti chiave

Cristina Da Milano – Presidente Eccom – Roma

Progettazione museale e intercultura

Elisa Napolitano – MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli – Servizi Educativi

Progetti di intercultura al MANN

Teresa di Bartolomeo – CoopCulture Roma

Cooperazione e sostenibilità sociale e culturale

Stefania Picariello/ Gemma Savelli – Mediateur

Io sono la guida! Dialogo interculturale al Museo Irpino

A seguire speciale visita del Carcere Borbonico con le guide del progetto

. . . . . Pomeriggio . . . . .

h 14.30-17.30 | Laboratorio pratico

“Progettare in chiave di mediazione culturale”

keynotes di Cristina Da Milano, a cura di Eccom / Mediateur

Seconda giornata

VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018

CULTURA E INCLUSIONE SOCIALE

ore 9.30 – 17.30

Avellino, Museo Irpino Carcere Borbonico

ore 09.30 | Registrazione partecipanti

ore 09.45 | Saluti

Anita Florio – Regione Campania – Dirigente Unità Operativa Dirigenziale 50.12. 01

“Promozione e valorizzazione Musei e Biblioteche”

ore 10.00 | Introduzione alla giornata

Marianella Pucci – Mediateur / Museinforma

La funzione sociale dei musei: un cambiamento di prospettiva

ore 10.15 | Interventi

Valeria Pica – ICOM-Italia Commissione tematica Educazione e Mediazione

Buone pratiche di inclusione sociale nei musei italiani – Il ruolo di ICOM

Francesco Mannino – Presidente Officine Culturali – Catania

Inclusione e innovazione sociale a Catania. L’esperienza del Monastero dei Benedettini

Ida Gennarelli – Direttrice Museo Archeologico dell’Antica Capua, Mitreo e Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere

Inclusione sociale e progetto “Arteteca – ludoteca museale contro la povertà educativa”

Gianluca Petruzzo – Presidente Associazione Nazionale “3 Febbraio”

“Arte e Accoglienza”: una campagna di integrazione sociale

Emanuele Leone Emblema – Curatore Museo Emblema

“Being There” – Inclusione sociale e outreach museale

. . . . . Pomeriggio . . . .

ore 14.30-17.30

Laboratorio di progettazione partecipata per progetti di inclusione sociale

keynotes di Francesco Mannino – a cura di Officine Culturali / Mediateur

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nel corso della giornata sarà presentato in anteprima il manifesto-progetto MUSEI SOLIDALI a cura di Mediateur

………………………..

Sede del convegno

Avellino

Museo Irpino / ex Carcere borbonico

Piazza A. De Marsico