Dalla Regione finanziamenti per 41 interventi sulla rete stradale irpina.

Sono quarantuno su di un totale di 285 gli interventi finanziati per il territorio della provincia di Avellino per un importo complessivo pari a quasi 54 milioni di euro. Si tratta di interventi relativi alla manutenzione, messa in sicurezza, rifunzionalizzazione di strade, di assi viari di grande rilievo per il territorio irpino e che hanno un’importanza anche sul fronte dell’indotto che determineranno con la loro messa in opera.

I progetti selezionati rientrano nella piattaforma I.Ter Campania che ha creato un database con interventi considerati necessari e strategici e che oggi vengono ammessi a finanziamento.

«Dando una scorsa agli interventi finanziati – commenta il consigliere regionale Maurizio Petracca – emerge con evidenza l’importanza degli interventi ammessi a finanziamento. E’ la prova di come i Comuni, quando si fanno promotori di progetti realizzabili, immediatamente esecutivi e cantierabili, vengono ascolti dalla Regione Campania che in tempi tutto sommato brevi ha chiuso la procedura e riversato sul territorio irpino risorse per quasi 54 milioni di euro. Naturalmente è una risposta che non chiude la partita dedicata alle infrastrutture viarie. Tanto che si è già al lavoro per verificare di ampliare il plafond di risorse ed aumentare il numero di interventi finanziati. Così come si procederà anche a finanziare le progettazioni esecutive per quegli enti che ancora non le avevano presentate alla Regione. E’ un altro passo in avanti per rendere concreta la realizzazione delle opere in questione».

Di seguito l’elenco degli interventi

INTERVENTI FINANZIATI IN PROVINCIA DI AVELLINO

Comune di Guardia Lombardi – Sistemazione, Adeguamento E Ripristino Funzionale Della Strada Comunale Carmasciano – S.Croce per un importo di € 3.000.000

Comune di Sant’Andrea di Conza- Completamento e rifunzionalizzazione delle reti fognarie di Collettamento Su Strada Denominata Via Variante per un importo di € 945.498

Comune di Castelvetere Sul Calore – Messa in Sicurezza della S.P. 160 e ripristino della Viabilità per Il P.I.P. (I lotto funzionale dell’intervento generale) – per un importo di € 518.83

Comune di Avellino – Lavori di riqualificazione della strada comunale Contrada Archi-Fontanatetta- completamento per un importo di € 656.000

Comune di Gesualdo – Lavori di sistemazione e adeguamento funzionale della strada comunale Freda Pezza Palomba di collegamento alla strada intercomunale Fondovalle Fredane per un importo di € 1.400.000

Comune di Volturara Irpina – Lavori di messa in sicurezza dei tratti stradali di collegamento con la montagna per attività turistiche e riammagliamento con la rete stradale intercomunale e provinciale per un importo di € 1.931.589

Comune di San Potito Ultra – Progetto per i lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada Comunale (Via Toccaniello – Via Della Corte -ecc.) di collegamento alla S.S. n.7 e alla S.P. n.18 per un importo di € 999.973

Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro – Lavori di Manutenzione Straordinaria per la messa in sicurezza della strada Interprovinciale per un importo di € 996.715

Comune di San Martino Valle Caudina – Lavori di adeguamento e messa in sicurezza strada comunale di collegamento con l’asse attrezzato Paolisi – Pianodardine e la zona Asi della Valle Caudina per un importo di €800.000

Comune di Vallata – Lavori di ripristino funzionale ed adeguamento della strada comunale in località Maggiano-Piano delle rose-primo tratto per un importo di € 350.000

Comune di San Mango Sul Calore – Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali per un importo di € 527.586

Comune di Montella – Lavori di miglioramento, adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza della S.p. ex s.s. 164 – via Michelangelo Cianciulli nel comune di Montella per un importo di € 999.000

Comune di Grottaminarda – Opere di messa in sicurezza della strada comunale Marmore per un importo di € 724.435

Provincia di Avellino – Lavori di miglioramento, adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza delle s.p. 64 e 263 per un importo di € 427.000

Comune di Montoro – Lavori di manutenzione, ampliamento e adeguamento funzionale della strada intercomunale Banzano – Borgo denominata Fontanavetere per il collegamento dei comuni di Montoro – Solofra e Contrada per un importo di € 2.300.000

Comune di San Michele di Serino – I percorsi dell’olio e del vino per un importo di € 278.096

Comune di Parolise – Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria s.p. 39 – viale Unità d’Italia per un importo di € 999.524

Provincia di Avellino – Lavori di miglioramento, adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza delle strade provinciali n. 288,ex s.s. 374 e n. 267 per un importo di € 280.000

Comune di Vallesaccarda – Intervento di miglioramento della viabilità intercomunale di interesse per la protezione civile in collegamento con la S.S. 91 bis – S.P. 144 ed il Casello Autostradale della NA-BA A16 per un importo di € 2.319.505

Comune di Luogosano –Miglioramento, adeguamento, ristrutturazione e potenziamento del collegamento del centro abitato all’area ASI di Luogosano- San Mango sul Calore della strada Molara, Pesco per un importo di € 860.236

Comune di Cassano Irpino – Lavori per la messa in sicurezza di viabilità comunale – via Fiume Calore, via Torre dei Rocci, via Acquoleila, via Campora, via Piesco per un importo di € 999.687

Comune di Santa Paolina – Messa in sicurezza e adeguamento della strada Campanile-Cerro e c.da Sala. Per un impprto di € 1.140.000

Comune di Cairano – Realizzazione della strada comunale Cairano – s.s. Oantina aree industriali “2° lotto di completamento e messa in sicurezza per un importo di € 1.200.000

Comune di Candida – Lavori di Intervento di miglioramento e potenziamento delle strade comunali interpoderali Gaudi-Pezze in agro di Candida e Valle – Pezze- Cerzeto-Macchioni-Gaudi-San Marco in agro Parolise per un importo di € 3.000.00

Comune di Taurano – Messa in sicurezza strada provinciale sp25 per un importo di € 1.329.572

Comune di Calabritto – Lavori di sistemazione e ammodernamento strada intercomunale svincolo Quaglietta S.S. 91 – Area Senerchia per un importo di € 2.095.791

Comune di Sorbo Serpico – Potenziamento e messa in sicurezza della strada intercomunale Sorbo Serpico-Atripalda di collegamento della SS7 (Ofantina) con il nodo autostradale A2 nel Comune di Atripalda per un importo di € 1.360.000

Comune di Lioni – Riqualificazione e messa in sicurezza delle Infrastrutture del centro urbano e zone limitrofe del Comune di Lioni per un importo di € 1.300.000

Comune di Montemarano – Lavori di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della strada di collegamento Paternopoli – Castelfranci – Montemarano per un importo di € 545.381

Comune di Castelfranci-Intervento di messa in sicurezza della strada Baiano di collegamento tra le strade ex s.s. 400 e s.s. Appia 7 per un importo di € 1.464.708

Comune di Melito Irpino – Intervento di miglioramento e potenziamento delle strade comunali S. Rocco, Fontana la Via, Consoletta, Giunchi-Murge, Fontana del Bosco e Via G. Matteotti per un importo di € 997.606

Comune di Serino – Lavori di messa in sicurezza strada turistica del Monte Terminio – ex S.S. 574 per un importo di € 3.000.000

Comune di Savignano Irpino – Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale delle strade Trattoio del Prato – Serra – Pescara di Sopra – Piano la Bella per un importo di € 1.495.530

Comune di Scampitella – progetto di manutenzione straordinaria strada comunale S. Pietro per un importo di € 1.650.000

ASI Avellino – Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell’Area Industriale di Calaggio per un importo di € 825.218

ASI Avellino – Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell’Area Industriale di San Mango Sul Calore per un importo di € 993.136

Comune di Lacedonia – Sistemazione e messa in sicurezza strada Lacedonia-Gaudelle Area ASI Casello Autostrada A16 per un importo di € 3.000.000

Comune di Lauro – Progetto di riqualificazione del centro storico del Comune di Lauro: sistemazione di Via Terra, Via Rio e Piazza Castello per un importo di € 789.023

Comune di Ariano Irpino – Interventi di Riqualificazione Urbanistica del Rione Cardito – Universiadi per un importo di € 500.000

Comune di Domicella – Lavori di messa in sicurezza, ammodernamento e completamento della strada intercomunale per un importo di € 3.000.000

Comune di Quindici – Lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale della strada comunale Sant’Antonio – San Teodoro per un importo di 1.396.747