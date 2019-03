Detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, denunciato dai Carabinieri a Conza della Campania.

I Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del rispetto della normativa in materia di armi e munizioni ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, hanno deferito in stato di arresto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino un 54enne, operaio dell’hinterland irpino, per “detenzione e porto illegale di arma comune da sparo e munizionamento”. In particolare, i militari della Stazione di Sant’Andrea di Conza, nella decorsa notte, durante un servizio di controllo del territorio, individuavano un’autovettura che attirava la loro attenzione per via dell’andatura particolarmente circospetta del conducente.

Nel corso del controllo di polizia, i Carabinieri procedevano a perquisizione, a esito della quale, il conducente veniva trovato in possesso di una pistola semiautomatica calibro 6,35 con relativo munizionamento, di cui ne aveva denunciato la sola detenzione presso la sua abitazione. Successiva perquisizione domiciliare, permetteva ai Militari di rinvenire ulteriori otto cartucce cal. 7,65, detenute illegalmente.

L’arma e le munizioni in argomento, venivano sottoposte a sequestro.

Il prevenuto, al termine delle formalità di rito, veniva associato presso la sua dimora agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo previsto nella mattinata odierna.