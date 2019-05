Droga, Carabinieri denunciano per spaccio due giovani a Forino.

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità.



L’attività condotta di Carabinieri in divisa, coadiuvati da colleghi in borghese e spesso eseguita unitamente ad unità cinofila, è mirata a dissuadere dall’uso di droghe. Quotidianamente vengono anche effettuati mirati servizi di osservazione sia all’esterno che all’interno delle aree scolastiche di vari istituti ubicati in provincia.



In tale contesto, all’esito di specifici accertamenti, i Carabinieri della Stazione di Forino, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Montoro Inferiore, hanno denunciato una giovane coppia di Forino, lei 22enne e lui 23enne, ritenuta responsabile di Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti:



Nello specifico, a seguito di perquisizione domiciliare i predetti venivano sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti; precisamente, nella borsa della ragazza venivano rinvenuti circa quattro grammi di cocaina mentre il giovane veniva sorpreso in possesso di due grammi di hashish ed uno spinello confezionato con analoga sostanza che tentava vanamente di disfarsene gettandola nel camino, prontamente recuperata dagli operanti.

Nel corso della perquisizione venivano altresì rinvenute e sottoposte a sequestro anche numerose bustine, verosimilmente utilizzate per il confezionamento delle dosi.

Alla luce delle evidenze emerse, a carico della coppia è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 309/1990.