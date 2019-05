Nella tarda serata di domenica sono esplosi due tubi di gas esterni ad un’abitazione di Vallesaccarda.

Le cause sono in corso di accertamento ma fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri della Stazione di Trevico e i Vigili del Fuoco di Bisaccia. Indagini in atto.