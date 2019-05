Estorsione con metodo mafioso, arrestato dai Carabinieri a Salza Irpina.

Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Salza Irpina hanno arrestato un 70enne, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Avellino.

L’anziano, colpevole di estorsione in concorso e con l’aggravante del metodo mafioso (commessi in Atripalda nel 2008), dopo le formalità di rito è stato sottoposto alla detenzione domiciliare per l’espiazione della pena residua di circa 8 anni e mezzo di reclusione.

Tale risultato è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.