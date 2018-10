Forestazione, liberata prima tranche dei fondi regionali, forestali attendono pagamento degli stipendi.

“Come annunciato durante l’incontro dell’11 ottobre scorso con il consigliere delegato all’Agricoltura del Presidente della Regione, Franco Alfieri, alla presenza di Fai Cisl, Uila Uil e Uncem, la giunta guidata dal governatore Vincenzo De Luca, ha liberato la prima tranche dei fondi destinati al settore della forestazione in Campania.

E’ una buona notizia per tutti i lavoratori – ha sostenuto il segretario generale della Flai Cgil Campania, Giuseppe Carotenuto – che a breve potranno percepire una prima parte degli stipendi maturati durante l’anno in corso”.

“Attendiamo adesso – ha concluso Carotenuto – i decreti di pagamento e saremo attenti a vigilare affinchè questo passaggio avvenga in tempi brevi, così come lo sblocco degli altri 20 milioni di euro che completano il finanziamento da 40 milioni di euro stanziato per il 2018”.