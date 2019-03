Forme d’amore, mostra prorogata fino a sabato 30.

Dato il grande successo di pubblico e di consensi , la mostra ” Forme d’amore” è stata prorogata fino al 30 marzo.

Un evento che nasce da una riflessione di Henri Matisse, secondo il quale dall’amore nasce ogni azione creativa e occorre “una generosita’ smisurata e un profondo spogliamento per la creazione di ogni singola opera d’arte”.

L’arte è forse la sede naturale dell’amore, dove probabilmente può svelarsi nella sua totale manifestazione ed essenza. Un qualcosa di tanto grande può trovare collocazione solo nell’eternita’ e nella profondita’ dell’arte e non è un caso che l’amore è uno dei temi più rappresentati dagli artisti di tutti i tempi.

Otto gli artisti che espongono le loro opere e che hanno interpretato l’amore secondo il proprio punto di vista e lo stile che contraddistingue la loro arte : questi i loro nomi Gaetano Arciuolo,Beatriz Cardenas, Serena D’Onofrio, Vincenzo Liguori, Patrizia Luciano, Gianni Spagnuolo, Michela Strollo e Generoso Vella.

La mostra , in collaborazione con l’associazione Nel segno dell’arte, è visitabile tutti i giorni, presso l’osteria ‘’Giu’da Thomas ‘’, in via Recinto Dogana n.5 ( tranne il lunedì).