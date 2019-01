Furto aggravato, Carabinieri arrestano due persone ad Ariano Irpino.

Nella mattinata odierna è stata data esecuzione a una ordinanza emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari, a seguito di richiesta dei magistrati della scrivente Procura della Repubblica di Benevento, di applicazione della custodia cautelare nei confronti di due persone di Ariano Irpino, gravemente indiziate della commissione, in concorso tra loro, di cinque furti aggravati perpetrati in pregiudizio di esercizi commerciali dell’Arianese nonché, nei confronti di uno di loro, anche del delitto di rapina e di un altro furto consumato sempre in danno di esercizi commerciali di Ariano Irpino.

Gli episodi criminosi risalgono, allo scorso mese di ottobre 2018, allorché i due soggetti

attraverso le condotte delittuose, hanno letteralmente seminato il panico tra i cormnercianti

dell’Arianese e dei comuni limitrofi.

Le indagini esperite, con il coordinamento dei magistrati della Procura, tra le forze di

Polizia locali in particolate dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino

e dal Commissariato della Polizia di Stato di Ariano Irpino, hanno pennesso di acquisire

decisivi elementi indiziari al fine di dimostrare il coinvolgimento dei due soggetti negli

allarmanti episodi criminosi.

In esecuzione della ordinanza cautelare emessa dal Gip, uno dei due indagati è stato associato presso la locale Casa Circondariale, mentre l’altro in regime di arresti domiciliari, presso la propria abitazione.