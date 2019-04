Furto aggravato, Carabinieri denunciano 2 persone a Lioni.

Prosegue senza sosta la lotta alla piaga rappresentata dalla criminalità predatoria, condotta dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino e che ogni giorno vede impiegati i militari dell’Arma in un capillare controllo del territorio teso a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

I Carabinieri della Stazione di Lioni, nel contesto di un servizio finalizzato principalmente alla prevenzione e repressione dei reati in danno di pubblici esercizi, hanno deferito in stato di libertà due operai residenti nel napoletano, ritenuti responsabili di “concorso in furto aggravato”.

La macchina investigativa dei Carabinieri si avviava a seguito della denuncia presentata dal responsabile di un supermercato del luogo, relativa al furto di nr. 14 pedane in legno, asportate nell’area adibita a “carico e scarico merci”.

La proficua attività d’indagine, estrinsecatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni e dall’analisi dei filmati dell’impianto di videosorveglianza, permetteva in breve tempo di identificare gli autori del fatto criminoso. A carico dei due è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.