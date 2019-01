Giocattoli in MoVimento, successo per la Befana Condivisa.

Befana condivisa quest’anno ad Avellino con l’iniziativa a 5 Stelle “Giocattoli in MoVimento”, iniziativa che parte direttamente dalla piattaforma Rousseau e che si ripete ormai da qualche anno. “Giocattoli in MoVimento” ha l’obiettivo di far socializzare i bambini facendo comprendere l’importanza del riuso e della condivisione.

Dalle 10 alle 13.30 è stato allestito un gazebo in Corso Vittorio Emanuele dove i bambini hanno portato i loro giocattoli che non usano più per scambiarli con quelli donati da altri bambini.

E in un post su fb l’ex sindaco Vincenzo Ciampi, presente all’iniziativa con Lorenzo Ridente Antonio Aquino e il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia ha ringraziato gli avellinesi.

“Meravigliosa città. Avellino ci ha stupito in positivo, rispondendo con entusiasmo alla nostra iniziativa “Giocattoli in MoVimento”. – ha scritto Ciampi – Siete stati tanti, tantissimi, a raggiungerci al gazebo al Corso, portando giochi e libri per bambini. È stato un momento unico di condivisione e di educazione al riuso. I giocattoli rimasti, moltissimi, li consegneremo la settimana prossima al reparto di pediatria della Città Ospedaliera”.