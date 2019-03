Giornata in memoria delle vittime di mafia, aderisce anche Confcooperative Campania.

Confcooperative Campania aderisce alla 24esima giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti in Campania, il prossimo 21 marzo. Alla marcia regionale parteciperanno il Comitato Territoriale di Avellino e decine di rappresentanti di cooperative, con un coinvolgimento della Confcooperative anche durante la lettura dei nomi delle vittime innocenti, momento clou della manifestazione.

Il presidente del Comitato Territoriale di Avellino, Francesco Melillo, così commenta l’adesione alla marcia: “Abbiamo aderito con entusiasmo all’organizzazione dell’evento, credendo fermamente nel valore della testimonianza e del ricordo. La nostra presenza alla marcia è importante per sostenere il processo di cambiamento che vogliamo mettere in campo e il fatto che quest’anno la manifestazione si svolga proprio ad Avellino è un’occasione irrinunciabile per sostenere gli amici di Libera”.

Il presidente di Confcooperative Campania, Antonio Borea, chiosa: “La manifestazione del 21 marzo è un momento fondamentale di mobilitazione delle coscienze, di partecipazione democratica e di civiltà comune. Vogliamo esserne parte attiva insieme alle nostre cooperative che sentono forte il tema della legalità. La cooperazione da sempre è soggetto della solidarietà, della crescita delle persone e dei territori. Con il suo impegno ricorda in modo attivo il sacrificio, ma soprattutto, l’insegnamento di Don Peppe Diana, brutalmente ucciso dalla camorra il 19 marzo 1994 a Casal di Principe. Noi cooperatori, agenti delle comunità, non possiamo mancare alla marcia”.