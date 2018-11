Giornata mondiale della disabilità domenica 2 a Benevento.

Una giornata che “vale per molti”: per me, per te e per l’intera comunità in cui viviamo. «Ognuno vale per gli altri, nonostante la fragilità, in quanto costruttore di vita, destinatario di una missione unica e insostituibile, cittadino attivo e protagonista della storia», diceva don Oreste Benzi. È la giornata internazionale di tutti coloro che si impegnano di persona senza aspettare che qualcuno compia gesti al suo posto al fine di migliorare una fetta di mondo. La disabilità non è una fragilità da commiserare, ma una ricchezza da tutelare. La persona con disabilità, come tutti, deve essere messa in condizione di pensare, sviluppare, costruire un progetto di vita. Va sostenuta e aiutata in questo, ogni cittadino è coinvolto e deve sentirsi parte attiva in questo progetto. La giornata è stata voluta dal Programma di azione mondiale per le persone disabili adottato nel 1982 dall’ Assemblea generale dell’ONU. La Consulta della Pastorale della Salute dell’Arcidiocesi di Benevento in collaborazione con il Comitato “Insieme per”, l’Unitalsi, l’Ente Nazionale Sordi, le Suore della Piccola Missione per i sordi, l’Unione Nazionale Ciechi e Ipovedenti, il gruppo “Nati per leggere”, l’Associazione Volontari Ospedalieri e l’US-Rugby di Benevento, hanno organizzato un “viaggio” nel “Paese che non sai”. Vieni! Ti faremo “viaggiare” dove il buio non esiste, dove il suono diventa silenzio e il silenzio si trasforma in ascolto: è un non luogo che però esiste davvero! Ti aspettiamo il 2 dicembre 2018, alle ore 16, alla Rocca dei Rettori di Benevento. Gli amici di viaggio saranno anche Luca Pugliese, il coro “mani in canto” della Scuola Madre Orsola Mezzini, il Laboratorio di Napoli “C’è qualcuno lì dentro” diretto da Caroline Peyron, Luciana Canonica, Giada Lepore e Mirella Bolondi. Coordinatrice dell’evento sarà Paola Ievolella. Si ringraziano l’Amministrazione Provinciale di Benevento, il Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento e i tanti amici che hanno sostenuto l’iniziativa.