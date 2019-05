Giornata Rotariana del Patrimonio Culturale domenica 12 a Grottaminarda.

Il Rotary Avellino Est Centenario ha scelto Grottaminarda per il suo Progetto distrettuale dedicato alla valorizzazione ed alla conoscenza dei beni culturali ed ha pensato agli studenti quali guida al patrimonio ed al Corteo Storico di Gesualdo per ricreare l’atmosfera medievale.

Si terrà domenica 12 maggio a Grottaminarda la “Giornata Rotariana del patrimonio Culturale”.

Punto di incontro alla 9,45 in Piazza XVI Marzo con una prima esibizione degli sbandieratori e poi alle ore 10 ci si sposterà in corteo al Castello d’Aquino, successivamente alla Chiesa di San Michele, al quartiere medievale “Fratta” ed alla Chiesa di Santa Maria Maggiore per le visite guidate a cura degli studenti delle classi III e IV A dell’indirizzo Turismo dell’Istituto Superiore di Grottaminarda.

L’iniziativa promossa dal Rotary distretto 2100 Club Avellino Est Centenario con la collaborazione dell’Istituto Superiore di Grottaminarda e del Corteo Storico di Gesualdo, vede, naturalmente, il patrocinio del Comune di Grottaminarda.

Previsto anche un momento di saluto istituzionale da parte del Presidente del Rotary Avellino Est Centenario, Antonio Evangelista, del Sindaco di Grottaminarda, Angelo Cobino, del Dirigente Scolastico, Catia Capasso, degli studenti e dei docenti referenti del progetto: Ambra Troiano, Anna Palatucci, Letizia Raduazzo.

La partecipazione alle visite guidate è aperta a tutti, non è necessario prenotarsi, è sufficiente presentarsi in piazza al momento del raduno per seguire tutto il percorso di vista.