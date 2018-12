Guida in stato di ubriachezza, denunciato dai Carabinieri a Frigento.

I Carabinieri della Stazione di Frigento hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 40enne ritenuto responsabile di guida sotto l’influenza di alcool.

I militari qualche giorno fa sono intervenuti a seguito di un incidente stradale verificatosi a Frigento, allorquando il 40enne perdeva il controllo dell’auto che collideva con un’altra autovettura regolarmente parcheggiata sulla pubblica via.

L’automobilista, trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Ariano Irpino, all’esito di specifiche analisi risultava avere un elevato tasso alcoolemico ed essere sotto l’influenza di stupefacenti.

Per lo stesso è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

L’autovettura è stata sottoposta a sequestro e la patente di guida ritirata.