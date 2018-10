Guida senza patente e fornitura di generalità false, denunciato dai Carabinieri a Cervinara.

Fermato dai Carabinieri della Stazione di Cervinara, dichiara con insistenza false generalità. È stato così denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un trentenne di Airola (BN), ritenuto responsabile dei reati di False attestazioni a pubblico ufficiale sulla identità personale e Guida senza patente perché mai conseguita.

I fatti sono avvenuti in serata a Cervinara: i militari, nell’ambito dei quotidiani servizi disposti dal Comando Provinciale tesi a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno intimato l’“Alt” all’utilitaria guidata dal giovane. Questi, alla specifica richiesta, dichiarava di aver dimenticato a casa la patente di guida e forniva ai Carabinieri false generalità -ovvero quelle del fratello, di qualche anno più giovane di lui- credendo di potersela cavare con una semplice contravvenzione, ma così non è stato.

Ma quella strana esitazione da parte del giovane nel firmare il verbale, instillava nei militari operanti il germe del dubbio circa le generalità dichiarate. L’immediata comparazione con l’immagine pubblicata sul profilo di Facebook e i successivi accertamenti esperiti in Caserma confermavano in maniera univoca quanto intuito dagli operanti: le informazioni ricevute dal soggetto erano false.

Il responso dell’interrogazione alla Banca Dati Forze di Polizia confermava che il giovane era già stato contravvenzionato in provincia di Napoli per guida senza patente.

Messo alle strette dinanzi alle evidenze raccolte, al trentenne non restava altra scelta che ammettere le proprie responsabilità e confessare di aver agito in quel modo al fine di evitare la denuncia per guida senza patente.