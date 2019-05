I papillon di legno di Marzullo MVM alle fiere internazionali del wedding.

Continua il successo per il brand Marzullo MVM, azienda di Aquilonia, con la partecipazione alla due giorni di “A Fashion Journey to Southern Italy – It’s wedding time”. L’evento internazionale, svoltosi a Lecce il 6 e il 7 maggio e promosso da ICE-Agenzia, rappresenta una vetrina imperdibile nel mondo della moda sposa e cerimonia made in Italy, a cui Marzullo MVM non poteva mancare.

È in tale occasione che il brand irpino, che opera nel settore dell’accessorio moda con il suo papillon in legno pregiato e nodo sartoriale in seta, ha presentato le novità della collezione cerimonia a un pubblico di buyers e giornalisti provenienti da tutto il mondo. Murrina e vetro di Murano con foglia oro 24k impreziosiscono il nuovo papillon in legno d’ebano di casa Marzullo, a cui si aggiungono colorazioni sempre più varie che vanno dal nero al bronzo, dal rosso al blu fino al verde. Il nuovo papillon in vetro è realizzato direttamente da maestri vetrai di Murano, isola a due passi da Venezia, secondo una lavorazione artigianale di alto pregio e dall’antica tradizione, conosciuta e riconosciuta in tutto il mondo, così da essere sempre raffinato e originale. Sempre unico nel suo genere, è disegnato e studiato con una continua ricerca dei materiali e dei dettagli per esaltare continuamente l’eleganza maschile. È per questo che anche a “It’s wedding time” il papillon Marzullo ha destato curiosità e interesse, confermandosi ancora una volta il protagonista indiscusso dell’artigianato made in Sud.

Marzullo MVM: la storia

Azienda italiana giovane e dinamica, la Marzullo MVM nasce dalla volontà di Pina e dei suoi figli “Mariangela, Vito, Martina” e si impone subito come realtà consolidata alla ricerca dell’originalità. Originalità che prende forma con il suo prodotto di punta, “il Papillon Marzullo”, e si riflette nelle migliori materie prime: legni pregiatissimi e sete preziose, che rendono il papillon Marzullo un oggetto del desiderio per tutti gli amanti dello stile ricercato. Il papillon Marzullo è un prodotto innovativo e distintivo, nato reinterpretando uno dei classici accessori moda, attraverso lo studio e una ricerca di materiali alternativi in grado di unire eleganza e stile. Creato dalle mani di esperti artigiani italiani con materiali accuratamente selezionati e di assoluta qualità, è realizzato in legno d’ebano e nodo sartoriale in seta, ora anche in vetro di Murano, e lavorato secondo antiche tecniche artigianali.