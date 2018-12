Il Vip Party al Carcere Minorile di Airola.

Si è svolto questa mattina l’evento dedicato ai ragazzi dell’IPM (istituto penitenziario minorile) di Airola (Bn), organizzato dall’Associazione Ciro Vive, presente Antonella Leardi, con i personaggi di Radio Marte, Gigio Rosa e Gigi Soriani.

La festa, organizzata nel teatro dell’istituto, ha coinvolto i ragazzi presenti, che hanno ballato e si sono scatenati sulle note del Vip Party, il fortunato format-show dei due marziani, che da alcuni anni imperversa in locali, piazze, feste ed eventi. Ai ragazzi, anche numerosi omaggi dall’Associazione Ciro Vive, tra cui prodotti ufficiali a marchio SSC Napoli, magliette ed altro ancora.

Antonella Leardi, ha parlato più volte ai ragazzi (oltre a condividere con tutti loro, uno speciale momento di preghiera), rapiti dalle sue parole, rafforzate purtroppo dai recenti fatti di San Siro, strappando promesse di future visite ed iniziative. Emozionati e soddisfatti lo speaker Gigio Rosa e il dj Gigi Soriani: “E’ stata la nostra prima volta in un istituto di pena, l’emozione è stata fortissima, ma vedere sorrisi intorno a noi, ci fa venir voglia di tornarci al più presto. Questi ragazzi hanno bisogno di credere nel domani e, vivere un momento di leggerezza come quello di questa mattina, non può che aiutartli”. Lo show di Gigio Rosa e Gigi Soriani, supportato dalle installazioni audio di Jepy, ha incluso tracce reggaeton, trap, house oltre alle classiche più amate dai tifosi del Napoli, la cui presenza tra i ragazzi era ben rappresentata.