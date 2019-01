Incendio in appartamento a Montoro, intervengono i Vigili del Fuoco.

Fiamme all’interno di un palazzo alla frazione Aterrana di Montoro. E’ successo nel primo pomeriggio in via Madonna delle Grazie. All’interno dell’abitazione fortunatamente non vi erano occupanti in quel momento.

Un gattino è stato tratto in salvo, munito di ossigeno ed affidato alle cure veterinarie. Al piano superiore una persona è stata evacuata e a causa di un principio di intossicazione trasportata in ospedale dai sanitari del 118.

Sul posto a lavoro più squadre dei Vigili del Fuoco giunte dalla centrale operativa di Avellino con diversi mezzi tra cui un autogru.

E’ stato il rapidissimo intervento dei caschi rossi ad evitare il propagarsi delle fiamme verso altre strutture e quindi conseguenze molto più gravi.

Un secondo incendio sempre a Montoro ha interessato un deposito di mezzi pesanti. Per cause in corso di accertamento è andato a fuoco un container. Anche in questo caso non si sono registrati fortunatamente feriti.