Irpinia, Musica e Castelli, appuntamento sabato 5 a Solofra.

Anno nuovo e nuovo appuntamento per “Irpinia, Musica e Castelli edizione 2018” che il prossimo 5 gennaio sarà di scena a Solofra, presso la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo.

A partire dalle 19,30 ( ingresso gratuito) concerto dell’orchestra da Camera Irpina diretta da Francesco De Paola e del Coro Polifonico “Nova Harmonia” diretto da Ornella De Paola.

Il concerto avrà come obiettivo quello di rendere fruibile a tutti alcune famose sinfonie di musica classica di grandi artisti come Mozart, Vivaldi e, Händel ( solo per citarne alcuni).

“Francesco e Ornella De Paola- spiega l’esperto di musica classica Lello Castagnozzi – hanno realizzato qualcosa di straordinario che risulta di forte impatto sul pubblico. Grazie al loro talento, infatti, hanno fatto sì che queste pagine immortali di musica classica possano rivivere e rinnovarsi in noi attraverso la magia del suono. Lo stesso discorso vale per la componente “amatoriale” dell’ensemble, vale a dire i coristi de “Il Coro Polifonico della Cattedrale di Ariano Irpino”, nel senso non di dilettantistico ma nell’accezione di chi non lo fa per mestiere, escludendo i direttori, che nel corso degli anni hanno raggiunto vette lodevoli nelle loro ineccepibili esibizioni”.

Tutta da gustare la scaletta dove troveranno spazio anche i compositori del periodo barocco e della tradizione popolare.

Va ricordato che “Irpinia Musica e Castelli – Edizione 2018 “ è organizzato dalla Provincia di Avellino e finanziato dalla Regione Campania mediante i fondi PAC (Operazioni di valorizzazione dei beni culturali a favore di amministrazioni locali), e sta appunto vedendo come protagonisti musicisti di livelli internazionale che si stanno esibendo in varie location della nostra splendida provincia, con l’obiettivo appunto di portare alla luce e valorizzare le tante bellezze nascoste dell’Irpinia.

Il prossimo appuntamento di Irpinia Musica e Castelli, il cui direttore artistico è Marco Schiavo, è previsto il 21 gennaio ad Avellinocon i maestri Uto Ughi e Alessandro Specchi.