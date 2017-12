Katia Ricciarelli all’Abbazia del Loreto di Mercogliano giovedì 3.

Al ” Mercogliano Loreto festival – musica nell’Abbazia” si terrà lo spettacolo “La musica, la mia vita, la mia storia“. L’evento avrà come protagonista d’eccezione uno dei più prestigiosi artisti italiani, Katia Ricciarelli, che si esibirà a Mercogliano il prossimo 3 gennaio 2018, alle ore 18:00 presso il salone degli arazzi dell’Abbazia di Loreto,

Continua, così, con la celebre artista Katia Ricciarelli il ” Mercogliano Loreto Festival, musica nell’antica Abbazia”, organizzato dal Comune di Mercogliano guidato dal Sindaco Prof. Massimiliano Carullo, con l’assessore alla cultura Lucia Sbrescia insieme con la Comunità monastica di Montevergine guidata da Sua Eccellenza Riccardo Guariglia, Abate di Montevergine” .

Dopo le manifestazioni natalizie, nell’ambito delle quali nell’antico palazzo benedettino vi è stata la possibilità di esplorare il Villaggio di Babbo Natale ed i Mercatini di Natale e l’opportunità di assistere a diversi concerti (tra cui il Gran Gala della lirica,il concerto di Luis di Gennaro e quello dell’Associazione Igor Stravinsky), il prossimo evento sarà dedicato ad uno dei protagonisti della musica internazionale: Katia Ricciarelli.

La celebre soprano terrà la sua performance artistica negli splendidi spazi dell’antica sede abbaziale e sarà accompagnata dal pianista Leonardo Quadrini e dal tenore Francesco Zingariello.

La manifestazione sarà presentata da Tonino Bernardelli.

Lucia Sbrescia, assessore alla cultura del Comune di Mercogliano, ” evidenzia che il prossimo evento che sarà incentrato sull’esibizione della celebre soprano Katia Ricciarelli offrirà al pubblico una straordinaria occasione per ascoltare dal vivo un talento di fama internazionale. L’Abbazia di Loreto, guidata da Sua Eccellenza Riccardo Luca Guariglia, Abate di Montevergine, che ringrazio di cuore, sarà la location ideale per ospitare una siffatta personalità”.

“Sarà – continua l’assessore Sbrescia – uno spettacolo di grande rilievo che offrirà a tutti noi l’opportunità di assistere all’esibizione di una donna di grandissimo talento come Katia Ricciarelli che ha calcato i più importanti palcoscenici del mondo. Colgo altresì l’occasione per annunciare i prossimi eventi che si terranno nelle Chiese del territorio mercoglianese. In particolare, il 4 gennaio si terrà il concerto “Over the music” presso la Chiesa di San Nicola di Bari a Torelli di Mercogliano,Il 5 gennaio ci sara’ il Concerto di Natale,con l’orchestra internazionale della Campania,presso la Chiesa di San Modestino ;il giorno 6 gennaio il concerto dell’Epifania “Joy of the world” presso la Chiesa di San Modestino. Vi aspettiamo numerosi”.