La pizza di Giuseppe Maglione alla Cena delle Stelle a Siena.

Tra stelle Michelin e grandi nomi della cucina italiana arriva la pizza firmata Giuseppe Maglione. Il pizza chef di “Daniele Gourmet” (Avellino) sarà tra gli otto protagonisti dell’esclusiva “Cena delle Stelle”, in programma l’1 dicembre a Siena, in piazza Duomo, nel complesso museale di Santa Maria della Scala, un evento inserito ne “Il Mercato nel Campo”, una due giorni dedicata alle origini medievali di Siena, il cui ricavato sarà devoluto al reparto di Pediatria Chirurgica dell’Ospedale Santa Maria delle Scotte di Siena.

Il benvenuto del menù composto da sette portate sarà affidato proprio a Giuseppe Maglione: un trancio di una sua creazione, la pizza vegetariana Tuscany Felix, un connubio di gusto pensato per l’occasione: impasto al limone, fiordilatte, crema di barbabietola rossa, ricotta e cipolla caramellata di Certaldo, arricchiti da chips di barbabietola rossa, briciole di peperone crusco, pepe e lime. Unico pizzaiolo presente all’evento, Maglione sarà affiancato da altri grandi maestri della cucina italiana e chef stellati e parteciperà, insieme agli altri protagonisti, ad un momento di confronto con la stampa e con gli sponsor.

Nell’ambito dell’evento, inoltre, sarà anche presentata “La Consiglieria. Guida gastronomica non convenzionale” di Nieva Zanco, in cui sono inseriti i 50 “indirizzi da raccontare” in Italia. Tra le destinazioni da non perdere nel mondo della gastronomia italiana c’è anche “Daniele Gourmet” di Giuseppe Maglione che, con grande passione, sta portando il lavoro dell’intero staff del ristorante pizzeria di Avellino fuori dai confini provinciali e regionali.