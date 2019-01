Le canzoni di Marisol per i pazienti dell’Hospice di Solofra.

Il Pain Control Center Hospice di Solofra è una struttura sanitaria che vuole essere, prima di tutto, un luogo di vita, un luogo di condivisione, un luogo dove la socializzazione e la fiducia caratterizzano da sempre i rapporti che intercorrono tra i degenti, con i rispettivi congiunti, lo staff medico dell’Asl Avellino e gli operatori della cooperativa Consorzio Italia.

L’Hospice di Solofra non solo assicura le migliori cure possibili per i pazienti affetti da patologie progressive e in stato avanzato, ma è un luogo dove si creano autentici momenti di aggregazione e di gioia comune. E in un tale contesto, continuano con successo gli appuntamenti ricreativi e culturali organizzati da Consorzio Italia per le festività di fine e inizio anno.

Infatti, giovedì 3 gennaio 2019, con inizio alle ore 15.30, presso il centro residenziale per le cure palliative e la terapia del dolore dell’Asl Avellino, si esibirà gratuitamente la cantante Mary Petrozziello, in arte Marisol. La celebre e apprezzatissima artista avellinese offrirà a degenti e familiari il suo spumeggiante repertorio musicale e canoro, con brani della tradizione napoletana e dei più famosi autori italiani e internazionali.

Marisol è una vera e sincera amica dell’Hospice di Solofra, infatti già in altre piacevoli occasioni si è esibita per gli ospiti della struttura sanitaria. E sarà ancora protagonista di un evento artistico rivolto a rallegrare il cuore e l’anima dei pazienti, i quali potranno ascoltare splendide canzoni interpretate da una grande cantante.