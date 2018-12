Magie di Natale, venerdì 14 all’Hospice di Solofra.

“Magie di Natale”, al Pain Control Center Hospice di Solofra lo spettacolo canoro di Angela Ruggiero e dei suoi allievi dell’Irpinia Art Music Academy, in collaborazione con la Kyo Music Web Radio e l’etichetta discografica di Tony Capozzi.

Angela Ruggiero, affermata cantante e docente, vocal coach e talent scout, nonché presidente dell’Irpinia Art Music Academy, ritorna a regalare emozioni ai degenti e ai familiari ospiti del centro residenziale per le cure palliative e la terapia del dolore dell’Asl Avellino.

L’iniziativa, organizzata e promossa da Consorzio Italia, la cooperativa sociale che gestisce i servizi sanitari dell’Hospice, si svolgerà venerdì 14 dicembre 2018, alle ore 16.00, presso la struttura sanitaria solofrana che fornisce cure e assistenza a pazienti affetti da malattie progressive o in fase avanzata.

“Magie del Natale” sarà uno spettacolo vocale e musicale che spazierà dai classici brani natalizi ai successi di ogni tempo della musica italiana e internazionale. E sarà l’ennesimo appuntamento artistico e ricreativo rivolto a chi sta affrontando in prima persona la dura esperienza della malattia, con l’obiettivo di vivere in unione e in allegria le atmosfere del periodo natalizio, in un clima di condivisione e di affetto che da sempre lega tra loro i degenti, i familiari, l’equipe medica dell’Asl Avellino e tutto il personale della cooperativa.